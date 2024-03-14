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19:52, 14 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали не мыть уксусом ряд предметов

«БелНовости»: полы из ламината нельзя мыть уксусом

Фото: Daniele De Vivo / Shutterstock / Fotodom

Полы из ламината и ряд других предметов нельзя очищать с помощью уксуса. Не использовать это средство для мытья некоторых изделий призвали домохозяек эксперты издания «БелНовости».

В случае с полом из ламината рекомендуется использовать специальные средства — иначе можно испортить покрытие. Кроме того, не следует применять уксус для очищения изделий из меди. Для них лучше подойдет лимонная кислота. Еще один неподходящий материал — алюминий, которому требуется более деликатная обработка.

Плитку или другие детали интерьера из камня тоже не стоит мыть уксусом. Если межплиточные швы выполнены из силикона, то от использования этого средства также стоит отказаться, заменив его на средство с хлором. Другой плохо взаимодействующий с уксусом материал — мрамор. Ему подойдут более мягкие средства.

Ранее специалисты портала посоветовали избавляться от пятен на диване с помощью нашатыря.

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      Александра Качан
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