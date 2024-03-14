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04:25, 14 марта 2024Мир

Двух венесуэльцев задержали по подозрению в подготовке покушения на Мадуро

Прокурор: в Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле задержали двух граждан по подозрению в подготовке покушения на лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб в ходе трансляции прокуратуры в соцсетях, передает РИА Новости.

Отмечается, что задержание произошло 11 марта в штате Монагас. Мужчины обвиняются в публикации «очень серьезных угроз» и подстрекательстве к расправе с главой государства во время его пребывания в Матурине.

Один из задержанных является дезертировавшим сержантом Нацгвардии, его зовут Ренцо Флорес. Второй — Уилфер Хосе Пинья из политической организации «Дело R».

Генпрокурор сообщил, что оба состояли в политической организации «Вместе за Монагас». Во время проверки их телефонов правоохранители обнаружили разговоры о вербовке 50 военных для захвата вооружений и организации мятежа.

Прокуратура Венесуэлы собирается в ближайшее время предъявить задержанным обвинения в предполагаемом сговоре и покушении.

В январе в стране арестовали 32 представителей оппозиции по обвинению в организации заговора на Мадуро при помощи США. Генпрокурор Тарек Уильям Сааб уточнил, что все подозреваемые «признались в поддержке и раскрыли планы», в которых их обвинили.

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      Марина Совина
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