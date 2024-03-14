В Москве заработали первые эндоскопические центры для детей

Ракова сообщила, что в Москве заработали первые детские эндоскопические центры

В Москве заработали первые детские эндоскопические центры, в которых будут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Москва системно развивает здравоохранение, в том числе детское. «Этот проект уникальный, аналогов в России ему нет», — заявила Ракова. По ее словам, благодаря ему детям с гастроэнтерологическими заболеваниями не придется ложиться в больницы на несколько дней для проведения эндоскопических исследований.

Процедура занимает буквально несколько часов и позволяет увеличить пропускную способность, а, следовательно, и доступность такого вида исследования. Эти центры на 100 процентов закрывают потребности москвичей Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова уточнила, что проект реализуется в двух многопрофильных детских стационарах — Морозовской детской городской клинической больнице и Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой. «Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения», — подчеркнула заммэра.

В эндоскопические центры направляют по показаниям, которые определяет детский врач-гастроэнтеролог во время приема в детской поликлинике. Он создает электронное направление на исследование как под седацией, так и без нее. Записать на исследование может как врач, так и родитель на удобное время, в том числе и на выходные дни. Электронное направление передается в эндоскопический центр автоматически.

После исследования пациенты переводятся в комфортные палаты пробуждения. Они проводят в центре не более полутора-двух часов. При выявлении тяжелых форм заболеваний кишечника пациента могут перевести в стационар. Результаты исследования доступны в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».