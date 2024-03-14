Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 14 марта 2024Россия

В Москве заработали первые эндоскопические центры для детей

Ракова сообщила, что в Москве заработали первые детские эндоскопические центры

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве заработали первые детские эндоскопические центры, в которых будут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Москва системно развивает здравоохранение, в том числе детское. «Этот проект уникальный, аналогов в России ему нет», — заявила Ракова. По ее словам, благодаря ему детям с гастроэнтерологическими заболеваниями не придется ложиться в больницы на несколько дней для проведения эндоскопических исследований.

Процедура занимает буквально несколько часов и позволяет увеличить пропускную способность, а, следовательно, и доступность такого вида исследования. Эти центры на 100 процентов закрывают потребности москвичей

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Ракова уточнила, что проект реализуется в двух многопрофильных детских стационарах — Морозовской детской городской клинической больнице и Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой. «Мы создали комфортные и современные условия, где возможно проведение исследований во сне, что снижает уровень напряжения и стресса у юных пациентов. Центры оснащены самым передовым оборудованием, чтобы повысить качество диагностических процедур и лечения», — подчеркнула заммэра.

В эндоскопические центры направляют по показаниям, которые определяет детский врач-гастроэнтеролог во время приема в детской поликлинике. Он создает электронное направление на исследование как под седацией, так и без нее. Записать на исследование может как врач, так и родитель на удобное время, в том числе и на выходные дни. Электронное направление передается в эндоскопический центр автоматически.

Материалы по теме:
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину. Как они работают в Москве?
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину.Как они работают в Москве?
14 июня 2022
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

После исследования пациенты переводятся в комфортные палаты пробуждения. Они проводят в центре не более полутора-двух часов. При выявлении тяжелых форм заболеваний кишечника пациента могут перевести в стационар. Результаты исследования доступны в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Что думаешь? Оцени!
      Инга Разумовская
      Обсудить
      Последние новости

      Безоговорочная капитуляция и признание территорией России. Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине

      Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии

      В бундестаге назвали поставку Taurus Украине шагом к продлению конфликта

      Турист с депрессией сделал предложение своей девушке и упал с балкона отеля

      Назвавшая участие в российских выборах преступлением министр Латвии передумала

      Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Бузовой

      Тренер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции

      В Орловской области сработала система ПВО

      Украинцы начали продавать трофейное российское оружие преступникам

      Миру спрогнозировали падение добычи нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше