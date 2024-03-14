ФСБ поймала вымогавшего деньги у бизнесменов криминального авторитета

ФСБ: под Тюменью задержан вымогавший деньги у бизнесменов криминальный авторитет

Сотрудники ФСБ по Тюменской области поймали криминального авторитета, который вымогал деньги у местных бизнесменов. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

Сотрудники спецслужбы совместно с областным УМВД задержали местного жителя, который имеет в криминальном мире статус «смотрящего». В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела о вымогательстве и о занятии высшего положения в преступной иерархии. В общей сложности ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

По данным издания, фигурант в составе преступной группы (ОПГ) занимался вымогательством денег, которые использовались в организации преступлений и решении спорных криминальных вопросов, а также оказывал финансовую помощь другим преступникам.

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