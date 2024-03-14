На американский штат обрушился «гориллий град»

Kansas City Star: на Канзас обрушился торнадо и «гориллий град»

Жители Канзаса испытали на себе силу «горилльего града». О разгуле стихии сообщает Kansas City Star.

Град размером с яблоко обрушился на американский штат во время мощного торнадо. Самые крупные градины походили на бейсбольный мяч. Осадки выпали также в некоторых районах Миссури, блокировав движение по трассе 70, пишет Associated Press.

Порывы ветра, по данным местных СМИ, достигали 32 метров в секунду. Разрушительный шторм срывал крыши с домов и разбивал окна. Синоптики предупреждают об опасности ливневых паводков. Грозовая опасность в регионе сохраняется.

Ранее в Соединенных Штатах подсчитали урон, нанесенный стихийными бедствиями. В 1980 году только три катастрофы обошлись США больше чем в миллиард долларов. В 2022 году число катаклизмов, принесших миллиардный ущерб стране, выросло до 18.