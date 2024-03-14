Информация об ограничениях на продажу топлива не подтвердилась

Сообщения об ограничениях на продажу топлива не подтвердились

Информация об ограничениях на продажу топлива в Московской области не подтвердилась.

На сайте ООО «Легран» говорилось, что в связи с недавними ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям России правительство Московской области приняло решение о введении временных мер, направленных на обеспечение стабильности снабжения топливом. Уточняется, что с 15 марта будет введено ограничение на объем продажи бензина и дизельного топлива. Позднее сообщение об ограничениях было удалено с сайта компании.

На сайте правительства Московской области информации об ограничениях на продажу топлива нет.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что ситуация с топливом на фоне ударов украинских БПЛА остается стабильной. «У нас достаточно работающих производств, введен запрет на экспорт. Дизеля мы вообще производим существенно больше, чем необходимо для обеспечения внутреннего рынка», — сказал он.

Минэнерго РФ назвало стабильной ситуацию с обеспечением регионов моторным топливом после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. «Риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют. Предпринимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и ОАО “РЖД”», — сказали в министерстве. Там также отметили, что на сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют два миллиона тонн, дизельного топлива — 3,5 миллиона тонн, что является высоким показателем готовности к сезону роста спроса.

С 1 марта в России действует временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса, вводится также увеличенный норматив продаж дизеля на бирже. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Информация о том, что в Московской области введены ограничения на продажу топлива, не получила распространение в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»