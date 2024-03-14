Во Франции оценили позицию Путина к конфликту на Украине после его интервью

Филиппо: Путин показал готовность к переговорам, но Запад намеренно их блокирует

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву показал свою позицию к конфликту на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

«Путин хочет переговоров в тот момент, когда на Западе отрицают переговоры, их блокируют намеренно, когда напротив говорят о демонстрации силы», — оценил он.

В ходе беседы российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам только с учетом реальной ситуации на поле боя, а не с учетом «хотелок после применения психотропных средств».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что Владимир Путин неоднократно высказывался о готовности и открытости России к переговорам, поскольку этот путь для Москвы является предпочтительным.