Из российских городов запустят новые рейсы за границу

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты за границу

Росавиация выдала российским авиакомпаниям новые допуски на полеты — теперь из нескольких российских городов будет легче улететь за границу. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Так, Red Wings запустит полеты в Бахрейн из Москвы, Грозного, Сочи и Махачкалы, в Грузию — из Иркутска, Новосибирска и Грозного, в Кувейт — из Махачкалы, в Саудовскую Аравию — из Минеральных Вод, Казани, Сочи, Уфы, Москвы и Грозного.

Также «Уральским авиалиниям» разрешили летать в Индию из Сочи. А у «ИрАэро» появятся рейсы в Казахстан из Махачкалы и Самары. Кроме того, «Аврора» получила допуск на перелеты из Южно-Сахалинска в Китай.

Ранее в феврале стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. На границе начали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год.

