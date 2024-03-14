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18:48, 14 марта 2024Силовые структуры

Избивший знакомую 8 Марта россиянин попал в СИЗО

В Томской области мужчина 8 Марта забил до смерти знакомую

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Томской области поместили в СИЗО 29-летнего местного жителя, расправившегося с 23-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 марта 2024 года пьяный мужчина поссорился с подругой в доме. Он избил ее ногами по телу. Потерпевшая не выжила.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Отмечается, что россиянин признал вину.

Ранее стало известно, что суд арестовал 43-летнего мужчину, который ударил женщину-таксиста на дороге в Дмитрове 8 Марта.

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      Екатерина Кашурникова
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