Ударившему женщину-таксиста 8 Марта россиянину избрали меру пресечения

В Дмитрове арестовали мужчину, ударившего не уступившую ему женщину-таксиста

Суд арестовал 43-летнего мужчину, который ударил женщину-таксиста на дороге в Дмитрове 8 Марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Местный житель пробудет под стражей до 11 мая. В зале суда он полностью признал свою вину и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, все произошло вечером 8 марта. Мужчина, находясь на пассажирском сидении автомобиля, решил, что таксист не уступил ему дорогу. После остановки машины фигурант вышел из салона, разбил водительское стекло такси и ударил кулаком в лицо женщину, находившуюся за рулем.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

