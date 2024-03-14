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14:47, 14 марта 2024Силовые структуры

Ударившему женщину-таксиста 8 Марта россиянину избрали меру пресечения

В Дмитрове арестовали мужчину, ударившего не уступившую ему женщину-таксиста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд арестовал 43-летнего мужчину, который ударил женщину-таксиста на дороге в Дмитрове 8 Марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Местный житель пробудет под стражей до 11 мая. В зале суда он полностью признал свою вину и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, все произошло вечером 8 марта. Мужчина, находясь на пассажирском сидении автомобиля, решил, что таксист не уступил ему дорогу. После остановки машины фигурант вышел из салона, разбил водительское стекло такси и ударил кулаком в лицо женщину, находившуюся за рулем.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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