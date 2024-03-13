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09:09, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин ударил женщину-таксиста 8 Марта и попал под статью о хулиганстве

В Подмосковье завели дело на мужчину, ударившего женщину-таксиста 8 Марта

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полицейские завели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил женщину-таксиста на дороге в Дмитрове. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, все произошло вечером 8 марта. Фигурант находился на месте пассажира автомобиля, который двигался по улице Советской. В какой-то момент мужчине показалось, что водитель такси не уступил ему проезд. После остановки он вышел из салона машины, разбил стекло автомобиля такси и ударил кулаком в лицо женщине, находившейся за рулем.

Вскоре нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее уголовное дело по той же статье завели в отношении неизвестных, утроивших стрельбу в подмосковных Люберцах в ходе конфликта у кафе.

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      Олеся Мицкевич
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