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15:34, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер дал интервью западному СМИ и пожаловался на обман

Блогер Стас Васильев обвинил в обмане издание Vice, которому он дал интервью

Кадр: ikakprosto / YouTube

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», обвинил в обмане популярное канадско-американское издание Vice, которому он дал интервью. Историей он поделился в своем Telegram-канале.

Васильев раскрыл, что дал интервью Vice восемь месяцев назад. Он отметил, что беседа снималась в том числе в студии канала «Соловьев LIVE», где он ранее работал. «Мы снимали там, я отвечал на все их самые каверзные вопросы и получилось в стиле Собчак, но только без мата и в более уважительном ключе», — рассказал блогер.

По словам Васильева, западное издание обещало выпустить интервью в сентябре, однако так этого и не сделало. Вместо этого Vice стало включать отдельные высказывания из беседы в свои ролики, при этом выставляя блогера пропагандистом, пожаловался он.

«Пытался дозвониться и спросить, не стыдно ли этим *** нарезать слова, перевирая полностью их смысл, и обманывать людей. Ведь звали меня на совсем другое интервью, и говорил я вообще не то, что показали», — возмутился Васильев. Он добавил, что в итоге не смог связаться с изданием. Блогер также описал ситуацию словами «такого наглого мразотства я не видел».

Ранее Стас Васильев высказался о журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Блогер выразил уверенность в том, что Собчак интересуют только деньги.

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      Маргарита Щигарева
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