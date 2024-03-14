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19:45, 14 марта 2024Культура

Концерты рок-группы «Слот» отменили в ряде городов России

Концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Концерты рок-группы «Слот» отменили в ряде городов России. Об этом говорится в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — указано в сообщении.

Всего концерты группы отменены в семи городах. Не состоятся выступления 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове.

До этого стало известно об отмене всех весенних концертов группы с оркестром и хором.

Ранее выступления «Слот» в Тамбове, Пензе и Тольятти, запланированные на 15, 17 и 18 февраля, также были отменены. Музыканты сообщили, что концерты сорвались «по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора».

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      Мария Рюрикова
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