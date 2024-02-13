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10:28, 13 февраля 2024Культура

В трех городах России отменили концерты популярной рок-группы

Концерты рок-группы «Слот» отменили в Тамбове, Пензе и Тольятти

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В трех городах России отменили концерты популярной альтернативной рок-группы «Слот». Об этом говорится на странице музыкального коллектива «ВКонтакте».

Выступления в Тамбове, Пензе и Тольятти, запланированные на 15, 17 и 18 февраля, не состоятся, уточняется в сообщении. «Концерты отменяются по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», — уточнили музыканты.

Все деньги за проданные билеты в ближайшее время вернут зрителям.

Ранее концерт группы «Щенки» в Туле отменили после выступления солиста Максима Тесли без одежды. До этого Тесли арестовали на 10 суток за выход на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге обнаженным с носком на половом члене.

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      Мария Рюрикова
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