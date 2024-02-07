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14:21, 7 февраля 2024Культура

Концерт группы «Щенки» отменили после выступления солиста в одном носке

Концерт группы «Щенки» отменили в Туле после выступления солиста в одном носке

Кадр: Green Anarchy / YouTube

Концерт группы «Щенки» отменили в Туле после выступления солиста в одном носке. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного центра «Типография».

Руководство площадки сообщило, что запланированное на 2 марта выступление группы не состоится по независящим от «Типографии» причинам.

Ранее солиста «Щенков» Максима Тесли арестовали на 10 суток за выход на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге обнаженным. На половом органе певца находился носок, который сполз во время выступления.

Позднее Тесли выразил сожаление из-за своего поступка. По словам музыканта, он не предполагал, что носок спадет во время концерта на глазах зрителей.

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      Мария Рюрикова
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