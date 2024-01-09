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18:47, 9 января 2024Культура

Солист группы «Щенки» выразил сожаление из-за перформанса с носком

Выступивший в одном носке солист «Щенков» Тесли заявил, что сожалеет о поступке
Максим Тесли

Максим Тесли. Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Российский певец и солист музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли выразил сожаление из-за выступления в носке, надетом на половой орган. Его цитирует Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал он в суде.

Ранее стало известно, что Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал Максима Тесли на десять суток за выступление без одежды.

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

После произошедшего солист коллектива планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан, однако в аэропорту Пулково его задержали.

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      Варвара Кошечкина
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