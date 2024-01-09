В Пулково задержан солист группы «Щенки» после выступления в одном носке

Российского музыканта и солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил на сцене в одном носке, надетом на половой орган.

Тесли выступил голым в Санкт-Петербурге

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

Максим Тесли на концерте в Санкт-Петербурге Кадр: Telegram-канал ВПШ

Отмечается, что после произошедшего солист коллектива планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда уехать в Казахстан, однако в аэропорту Пулково его задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении музыканта составили дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком на 15 суток.

После голого выступления Тесли захотели проверить на пропаганду ЛГБТ

До того как солиста музыкальной группы «Щенки» задержали в аэропорту, стало известно, что его проверят на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Максим Тесли Фото: @maxim_tesli

С соответствующей просьбой к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал привлечь Тесли к уголовной ответственности в случае выявленного правонарушения.

Перформансом Тесли заинтересовался и депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, музыкант решил таким образом обрести популярность.

Этот неизвестный исполнитель, скорее всего, решил последовать примеру другого московского неизвестного исполнителя именно по той причине, что он никому неизвестен. (...) И прикинул для себя, что посидеть суток 15-20 он готов ради того, чтобы войти в чарты, ради того, чтобы стать популярным скандальным борцом Виталий Милонов

Солист «Щенков» повторил поступок рэпера Vacio

Солист группы «Щенки» стал вторым российским артистом за последнее время, который публично оголился, надев на себя только носок.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. В свою очередь, рэпер Vacio понял идею мероприятия буквально и появился на вечеринке полностью голым, надев на половой орган носок.

Рэпер Vacio Кадр: VACÍO / YouTube

Позднее его арестовали и обязали выплатить штраф. После того как артист вышел на свободу, его снова задержали, а также вручили повестку в военкомат на 9 января.