Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток за выступление без одежды

Солиста «Щенков» Тесли арестовали на десять суток за выступление без одежды

Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал российского певца и солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли за выступление без одежды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, музыкант получил десять суток ареста по статье «Мелкое хулиганство».

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок, однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз.

После произошедшего солист коллектива планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда направиться в Казахстан, однако в аэропорту Пулково его задержали.

Позже глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Тесли неоднократно выходил на сцену голым.