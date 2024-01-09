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18:03, 9 января 2024Силовые структуры

Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток за выступление без одежды

Солиста «Щенков» Тесли арестовали на десять суток за выступление без одежды

Кадр: @shenki_punk

Калининский суд Санкт-Петербурга арестовал российского певца и солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли за выступление без одежды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, музыкант получил десять суток ареста по статье «Мелкое хулиганство».

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок, однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз.

После произошедшего солист коллектива планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда направиться в Казахстан, однако в аэропорту Пулково его задержали.

Позже глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Тесли неоднократно выходил на сцену голым.

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      Екатерина Кашурникова
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