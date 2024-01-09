Мизулина раскрыла подробности выступления солиста «Щенков» в одном носке

Мизулина заявила, что солист «Щенков» неоднократно выходил на сцену голым

Солист группы «Щенки» Максим Тесли ранее неоднократно выходил на сцену голым. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее информации, музыкант выходил на сцену в одном носке, надетом на половой орган, на протяжении нескольких лет, однако несмотря на жалобы на это никак не реагировали — Тесли продолжал выступать голым перед своими зрителями.

«Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания», — рассказала глава ЛБИ.

Ранее стало известно, что Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил на сцене в одном носке.

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок, однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз.