Кристен Стюарт появилась на публике в сетчатом бюстгальтере и мини-юбке

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя артистка была замечена в Нью-Йорке, когда направлялась в офисный центр Rockefeller Plaza, расположенный в Манхэттене, на запись нового выпуска ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом». Папарацци запечатлели звезду «Сумерек» в сетчатом бюстгальтере, черной мини-юбке, кожаном жакете и чулках с подвязками.

Кроме того, знаменитость взяла с собой маленькую сумку люксового бренда Chanel, украшенную черно-белым бисером. Также она надела солнцезащитные очки с темно-бордовыми линзами и нанесла на лицо минимальное количество макияжа.

Ранее актриса Кристен Стюарт прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Тогда она предстала перед камерами в вязаных бежевых трусах с высокой посадкой и бюстгальтере в тон.