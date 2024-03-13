Кристен Стюарт прошлась по улице в трусах

Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в трусах

Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице в откровенном образе и попала в объективы папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость была замечена в Нью-Йорке. На размещенных кадрах звезда «Сумерек» предстала в вязаных бежевых трусах с высокой посадкой и бюстгальтере в тон. Помимо этого, артистка надела светлые капроновые колготки и укороченную расстегнутую рубашку поверх нижнего белья.

Фото: IMAGO / RW / Mediapunch / Globallookpress.com

Кроме того, Стюарт выбрала лаковые бордовые лодочки на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров — черную сумку люксового бренда Chanel. Также она надела солнцезащитные очки и сделала укладку с распущенными волосами.

Ранее в марте папарацци запечатлели Кристен Стюарт в откровенном топе без бюстгальтера.