Критик объяснил пение артистов под фонограмму на телешоу

Критик Бабичев заявил, что на телешоу артистам редко разрешают петь вживую

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему на телешоу артисты поют под фонограмму. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам критика, это происходит по решению продюсеров проектов. «Есть телевизионные боссы, диктующие свои правила на съемках "огоньков" и сборных концертов, где редко допускается возможность петь живьем, так как якобы это очень сложно технически: артистов много, они разные, всем нужны разные настройки аппаратуры и нет времени под каждого настраиваться», — сказал он, отметив, что подобные меры касаются и больших концертов.

Ранее критик Евгений Бабичев назвал причины, по которым эстрадная певица Алла Пугачева решила выпустить новый альбом. Эксперт отметил, что исполнительница могла принять решение о релизе пластинки ради заработка путем размещения композиций на музыкальных платформах, а также напомнил, что артистка никогда не работала в эпоху стриминга.