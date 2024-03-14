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13:31, 14 марта 2024Силовые структуры

В Росгвардии рассказали о бое с украинскими диверсантами

В Курской области идет бой с пытающимися прорваться украинскими диверсантами

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские диверсанты пытаются прорваться на территорию Курской области, с ними идут бои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Российские подразделения участвуют в отражении нападения диверсионно-разведывательных групп у поселка Теткино. В боях участвуют росгвардейцы, военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничники ФСБ.

Порядка 40 диверсантов уничтожено, уточняет Telegram-канал Mash.

13 марта артиллеристы Росгвардии ликвидировали 30 участников украинских вооруженных формирований, пытавшихся пересечь государственную границу России в Белгородской области, напомнили в ведомстве.

О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

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      Любовь Ширижик
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