В Росгвардии рассказали о бое с украинскими диверсантами
Украинские диверсанты пытаются прорваться на территорию Курской области, с ними идут бои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Российские подразделения участвуют в отражении нападения диверсионно-разведывательных групп у поселка Теткино. В боях участвуют росгвардейцы, военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничники ФСБ.
Порядка 40 диверсантов уничтожено, уточняет Telegram-канал Mash.
13 марта артиллеристы Росгвардии ликвидировали 30 участников украинских вооруженных формирований, пытавшихся пересечь государственную границу России в Белгородской области, напомнили в ведомстве.
О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.