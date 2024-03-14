Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:03, 14 марта 2024Среда обитания

Глобальная проблема оставит корейцев без фруктов

Корейцы рискуют остаться без яблок из-за климатического кризиса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Корейцы столкнулись с недостатком яблок. Фрукт может стать дефицитным на фоне климатического кризиса, пишет издание The Korea Economic Daily.

За неделю цены на яблоки в Южной Корее поднялись на 2 процента. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 97 процентов. В целом фрукты в стране подорожали на 41 процент. Такого скачка цен корейцы не видели больше тридцати лет.

На стоимость фруктов повлияли экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением. За год производство яблок упало на 30 процентов — с 566 тысяч тонн до 394 тысяч. Прошлогодние весенние заморозки помешали закладке плодов, а летние проливные дожди повалили много деревьев. Перед самым сбором урожая яблони поразил грибок. С повышением температур территории фруктовых садов начнут серьезно сокращаться, поясняют эксперты. За последние 30 лет их стало меньше на 44 процента. Прежде ведущие производители яблок — город Тэгу и провинция Кенсан — теряют позиции. По прогнозам специалистов, к 2100 году яблоневые сады во всей Южной Корее останутся лишь в некоторых районах провинции Канвон.

Материалы по теме:
Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Телки — на выход.Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
2 августа 2021
Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?
Искусственное мясо захватывает мир.Почему Россия оказалась к этому не готова?
23 июля 2021

Однако не одно это вредит отрасли. Молодежь покидает деревни, оставляя сельское население стареть. Фермеров становится все меньше. Строгие правила импорта, введенные правительством в отношении фруктов и овощей, также ведут к товарному дефициту. Власти не препятствуют ввозу 30 видов фруктов, включая апельсины, виноград и манго. Яблоки в то же время попадают под строгие ограничения, призванные защитить местное производство от инвазивных вредителей. Многоэтапные проверки импортируемой продукции занимают около 8 лет.

Ранее ученые выявили связь между климатическим кризисом и здоровьем младенцев. По их наблюдениям, глобальная проблема повышает риск преждевременных родов и респираторных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      Объяснена быстрая скорость гепардов

      В России захотели объединиться два крупных банка

      В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки

      Глобальная проблема оставит корейцев без фруктов

      ЕС заподозрили в планах заменить помощь Украине на поставки оружия

      Главнокомандующий ВСУ объявил о ротации войск на запорожском направлении

      Отправку ракет Taurus Украине связали с прямым риском для жизней немцев

      Минобороны раскрыло число уничтоженных иностранных наемников за время СВО

      Семья с двухлетним ребенком чудом выжила в авиакатастрофе благодаря парашюту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше