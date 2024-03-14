Глобальная проблема оставит корейцев без фруктов

Корейцы рискуют остаться без яблок из-за климатического кризиса

Корейцы столкнулись с недостатком яблок. Фрукт может стать дефицитным на фоне климатического кризиса, пишет издание The Korea Economic Daily.

За неделю цены на яблоки в Южной Корее поднялись на 2 процента. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 97 процентов. В целом фрукты в стране подорожали на 41 процент. Такого скачка цен корейцы не видели больше тридцати лет.

На стоимость фруктов повлияли экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением. За год производство яблок упало на 30 процентов — с 566 тысяч тонн до 394 тысяч. Прошлогодние весенние заморозки помешали закладке плодов, а летние проливные дожди повалили много деревьев. Перед самым сбором урожая яблони поразил грибок. С повышением температур территории фруктовых садов начнут серьезно сокращаться, поясняют эксперты. За последние 30 лет их стало меньше на 44 процента. Прежде ведущие производители яблок — город Тэгу и провинция Кенсан — теряют позиции. По прогнозам специалистов, к 2100 году яблоневые сады во всей Южной Корее останутся лишь в некоторых районах провинции Канвон.

Однако не одно это вредит отрасли. Молодежь покидает деревни, оставляя сельское население стареть. Фермеров становится все меньше. Строгие правила импорта, введенные правительством в отношении фруктов и овощей, также ведут к товарному дефициту. Власти не препятствуют ввозу 30 видов фруктов, включая апельсины, виноград и манго. Яблоки в то же время попадают под строгие ограничения, призванные защитить местное производство от инвазивных вредителей. Многоэтапные проверки импортируемой продукции занимают около 8 лет.

Ранее ученые выявили связь между климатическим кризисом и здоровьем младенцев. По их наблюдениям, глобальная проблема повышает риск преждевременных родов и респираторных заболеваний.