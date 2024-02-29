Среда обитания
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14:55, 29 февраля 2024Среда обитания

Влияние климатического кризиса на здоровье младенцев оценили

Изменения климата повысили риск рождения недоношенных детей

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Изменения климата повышают риск недоношенности. Как климатический кризис влияет на здоровье младенцев, выяснили австралийские ученые. Результаты исследования Университетов Западной Австралии и Флиндерса, а также специалистов Детского института Телетон опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Авторы работы в большинстве своем анализировали статистику стран с высоким уровнем дохода, где не наблюдается дефицит продовольствия, а у беременных есть свободный доступ к медицинским учреждениям. Как оказалось, развитость экономики не спасает новые поколения от губительных последствий климатического кризиса. Наблюдения показали, что из-за воздействия экстремальных температур риск преждевременных родов увеличивается на 60 процентов.

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Изменение климата даже больше, чем загрязнение воздуха, сказывается на здоровье дыхательной системы. Выявлена связь между наличием в регионе экстремальных холодов и появлением у детей респираторных заболеваний. По подсчетам ученых, один пожароопасный сезон в США выльется правительству в полуторамиллиардные расходы на детей, заболевших астмой в будущем. Засуха и экстремальные осадки в то же время замедляют рост населения, отмечают эксперты. Подходить к решению проблемы необходимо коллективно, убеждены они.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, сколько людей испытывают на себе влияние глобального потепления. По оценке специалистов, с последствиями повышения температуры на планете столкнулось более трех миллиардов человек.

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      Виктория Клабукова
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