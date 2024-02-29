Влияние климатического кризиса на здоровье младенцев оценили

Изменения климата повысили риск рождения недоношенных детей

Изменения климата повышают риск недоношенности. Как климатический кризис влияет на здоровье младенцев, выяснили австралийские ученые. Результаты исследования Университетов Западной Австралии и Флиндерса, а также специалистов Детского института Телетон опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Авторы работы в большинстве своем анализировали статистику стран с высоким уровнем дохода, где не наблюдается дефицит продовольствия, а у беременных есть свободный доступ к медицинским учреждениям. Как оказалось, развитость экономики не спасает новые поколения от губительных последствий климатического кризиса. Наблюдения показали, что из-за воздействия экстремальных температур риск преждевременных родов увеличивается на 60 процентов.

Изменение климата даже больше, чем загрязнение воздуха, сказывается на здоровье дыхательной системы. Выявлена связь между наличием в регионе экстремальных холодов и появлением у детей респираторных заболеваний. По подсчетам ученых, один пожароопасный сезон в США выльется правительству в полуторамиллиардные расходы на детей, заболевших астмой в будущем. Засуха и экстремальные осадки в то же время замедляют рост населения, отмечают эксперты. Подходить к решению проблемы необходимо коллективно, убеждены они.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, сколько людей испытывают на себе влияние глобального потепления. По оценке специалистов, с последствиями повышения температуры на планете столкнулось более трех миллиардов человек.