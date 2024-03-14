Любителей соленой еды предупредили о неожиданной опасности

Гастроэнтеролог Дамман: соленая пища вредит кишечнику и повышает риск диабета

Соленая пища может изменять состав кишечного микробиома и повышает риск опасных заболеваний, рассказал гастроэнтеролог Кристофер Дамман из медицинской школы при Вашингтонском университете. О неожиданной опасности соленой еды он предупредил в беседе с The Conversation.

Дамман обратил внимание на то, что соленые продукты вредят кишечнику, потому что способны уменьшать количество полезных микробов и ключевых метаболитов, которые вырабатываются из клетчатки. Дефицит метаболитов у любителей соленого, в свою очередь, повышает риск развития воспалений и снижает эластичность сосудов, что мешает нормальной работе сердечно-сосудистой системы и приводит к инфарктам и инсультам.

Кроме того, добавил гастроэнтеролог, повышение уровня натрия в кале из-за изменений кишечного микробиома также в значительной степени связано с нарушениями обмена веществ — диабетом, жировой дистрофией печени и ожирением.

Ранее гастроэнтеролог Ксения Ворошилова перечислила продукты, которые полезны при проблемах с опорожнением кишечника. По ее словам, склонным к запорам людям нужно есть больше овощей и фруктов и пить больше жидкости.