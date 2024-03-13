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13:25, 13 марта 2024Забота о себе

Названы полезные при распространенном нарушении работы кишечника продукты

Гастроэнтеролог Ворошилова посоветовала при запорах пить больше воды и кефира

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Для профилактики запоров полезно употреблять больше кисломолочных продуктов, например кефира, и пить чистой воды, посоветовала гастроэнтеролог Ксения Ворошилова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Главной причиной распространенного нарушения работы кишечника врач назвала неправильное питание и нарушение питьевого режима. По ее словам, человек, употребляющий менее 400 граммов овощей, фруктов и других содержащих клетчатку продуктов в день, рано или поздно столкнется с этой проблемой.

При отсутствии противопоказаний необходимо выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. Лучше, если она будет теплой, для быстрого проникновения в кишечник

Ксения Ворошиловагастроэнтеролог

Также при склонности к запорам Ворошилова рекомендовала минимизировать присутствие в рационе блюд с быстрыми углеводами — белых каш, риса, макарон.

Если запор все же случился, по словам гастроэнтеролога, необходимо увеличить употребление кисломолочных продуктов, а также сухофруктов. Помогут справиться с проблемой и джемы из сладких ягод и фруктов, однако есть их можно в ограниченном количестве из-за большого содержания сахара, предупредила врач.

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В заключение Ворошилова посоветовала регулярно есть продукты, содержащие магний, например, бобовые, авокадо, так как этот микроэлемент способствует расслаблению кишечника и улучшению его перистальтики.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, сколько в день допустимо съедать блинов. По ее мнению, чтобы не навредить фигуре и здоровью, нужно ограничиться двумя-тремя блинами в сутки.

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      Вера Владзиевская
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