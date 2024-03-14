Стало известно об уничтожении складов вооружений ВСУ под Купянском

Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ на купянском направлении

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили ряд складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил об уничтожении складов вооружений ВСУ на купянском направлении за последние сутки. По его словам, запасы техники были ликвидированы в трех населенных пунктах на этом участке — Концедаловка, Подоли и Ковшаровка.

По словам военного, солдаты ВСУ применяли для хранения боеприпасов гражданские объекты, расположенные рядом с домами мирных граждан.

Ранее Марочко рассказал о тактической группе ВСУ с наемниками под Кременной. По его словам, переговорная таблица свидетельствует, что иностранцы имели или имеют отношение к регулярным силам НАТО.