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13:41, 14 марта 2024Среда обитания

Москвичам предрекли апрельскую погоду в марте

Метеоролог Вильфанд предрек москвичам апрельскую погоду с 16 марта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 15 марта температура в Москве будет на 2-4 градуса выше нормы, что более характерно для первой декады апреля. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также допустил небольшие осадки в виде дождя.

«С завтрашнего дня, с 15 марта, температуры будут на 2-4 градуса выше нормы. В пятницу, 15 марта, за счет холодной ночи превышение нормы будет на 1-2 градуса, но уже начиная с субботы, 16 марта, температуры будут апрельскими, выше климатических значений на 4 градуса», — пообещал Вильфанд.

До конца текущей недели, по его словам, погода будет не только теплой, но и солнечной. А вот первая половина следующей недели может оказаться более облачной.

«Существенных осадков не ожидается, но какие-то будут. Преимущественно, небольшие дожди — условий для сильных осадков нет. Москва будет находиться на восточной периферии циклона, но циклона хиленького», — уточнил метеоролог.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что весна в Москве вступает в свои права. Несмотря на то что в ночное время столбики термометров продолжат опускаться до небольших минусовых температур, днем воздух будет прогреваться до уверенных плюсовых.

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      Наталия Белова
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