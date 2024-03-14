Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Минобороны: ВСУ потеряли до 195 военнослужащих при попытке прорвать границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 195 военнослужащих при попытке прорвать границу в районе Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ попытались прорваться в районе белгородского села Сподарюшино.

Противника отбрасывали огнем авиации и артиллерии. В результате ударов было уничтожено до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении 12 украинских диверсантов и двух машин Bradley на границе с Белгородской областью. По информации издания, ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к российскому селу Сподарюшино.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.