Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 14 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Минобороны: ВСУ потеряли до 195 военнослужащих при попытке прорвать границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 195 военнослужащих при попытке прорвать границу в районе Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ попытались прорваться в районе белгородского села Сподарюшино.

Противника отбрасывали огнем авиации и артиллерии. В результате ударов было уничтожено до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении 12 украинских диверсантов и двух машин Bradley на границе с Белгородской областью. По информации издания, ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к российскому селу Сподарюшино.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

***
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Безоговорочная капитуляция и признание территорией России. Медведев предложил свою «формулу мира» по Украине

      В Росгвардии рассказали о бое с украинскими диверсантами

      Задержание ФСБ двух украинцев по подозрению в диверсии попало на видео

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

      МИД России вызвал посла Австрии из-за высылки российских дипломатов

      Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ прорваться на территорию России

      В России изобрели новую боевую часть комбинированного действия

      Минимум 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

      Американская супермодель рассказала о борьбе с раком

      Двойник Путина из Comedy Club высказался о цензуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше