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08:30, 14 марта 2024Забота о себе

Мужчины поделились безумными историями о романах с эксцентричными женщинами

Фото: Unsplash

Мужчины, которые заводили романы с эксцентричными женщинами, рассказали о своем опыте. Самыми безумными историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей форума рассказал о женщине, с которой прожил год и сперва был в нее очень влюблен. Однако позже она показала свой трудный характер.

Самым странным было то, как она имитировала припадки, когда ей что-нибудь не нравилось. Ссоримся, и бац — припадок. Сначала я верил, но потом вывел ее на чистую воду. Поговорил с ее сестрой, и та сказала, что у нее никогда не было припадков. Но даже тогда я проигнорировал тревожный звоночек. А однажды она внезапно ушла. И да, секс был невероятным. Мы даже воссоединились спустя три года, но все стало еще хуже

AcademicPainting23пользователь Reddit

Еще один мужчина вспомнил о бывшей жене, которая однажды напала на него и его друга с опасной бритвой.

Мы развелись, я получил опеку над ребенком, она съехала и снова вышла замуж. Позже она отсудила у меня ребенка, пыталась учить его на дому, а в конце концов напала и на нового мужа. После их развода наш ребенок вернулся ко мне, а она похитила других своих детей и отправилась в Мексику. Позже ее арестовали при попытке незаконного пересечения границы с США

Windstrider71пользователь Reddit
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Другой пользователь рассказал о необычной привычке бывшей избранницы: женщина создала фейковый профиль в социальной сети, с которого писала себе от имени его якобы любовниц.

Но я не поддавался, это была либо она, либо кто-то из ее друзей, пытавшихся ее спровоцировать. А еще она оставила меня с секс-фетишем, который не смогут удовлетворить 99,9 процента женщин — она любила заниматься со мной оральным сексом так, чтобы я забывал о том, жива ли она там все еще, ни одна женщина в здравом уме мне такого не разрешит

Definitely_Workingпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которых возбуждают заставляющие их стесняться себя вещи, рассказали о своем опыте. Так, одна из женщин с удивлением обнаружила, что близкое к сексуальному удовольствие ей доставляет легкая боль.

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      Александра Лисица
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