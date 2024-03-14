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20:57, 14 марта 2024Среда обитания

На санаторий Управделами Лукашенко в Сочи подали в суд

На санаторий «Беларусь» в Сочи подали в суд из-за долга за отопление

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На санаторий «Беларусь» Управления делами президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи подали в суд из-за задолженности за отопление. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Предприятие «Сочитеплоэнерго» подало иск против санатория с требованием взыскать долг в размере 130 тысяч рублей и 155 тысяч рублей пеней. Отмечается, что заведение не платило за тепло с 2011 года. Первое заседание по делу назначено на середину мая 2024 года.

В хозяйственной службе санатория заявили об отсутствии проблем с отоплением. Там отметили, что не знают про иск. «Возможно, вопрос был в расчетах, то есть нам предоставили сумму энергетики за потребленное отопление, мы посчитали, сумма оказалась значительно меньше, чем предоставили. Возможно, чисто в расчетах дела, а не в том, что по отоплению вопросы», — объяснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Крыму рассмотрят вопрос о национализации отеля советской и украинской певицы Софии Ротару в Ялте.

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      Александра Качан
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