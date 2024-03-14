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13:46, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля бойца ВСУ

Российские военные ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля бойца ВСУ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Российские военные ликвидировали бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Томайчука с позывным Танцор, мечтавшего станцевать танец с саблями на крыше Кремля. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что мужчина возглавлял небольшое подразделение, которое воюет на северо-восточном направлении. Позывной военному дали сослуживцы из-за профессии хореографа.

«Николай Томайчук, позывной Танцор... Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил России ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко. Украинский военный состоял в 241-й бригаде территориальной обороны.

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      Александр Курбатов
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