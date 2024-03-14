Идея привязать отсрочку от мобилизации к уровню дохода привела к спорам в Раде

В Верховной Раде Украины раскритиковали идею связать отсрочку с уровнем зарплаты

Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич раскритиковал идею Кабинета министров Украины связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты. Слова политика передает издание «Страна.ua».

«Нужна каждая копейка, но она должна стать частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на богатых и бедных», — заявил Завитневич, добавив, что чиновникам необходимо быть «осторожными в том, как мы об этом говорим».

Ранее Кабинет министров Украины заявил о намерении привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты. Возможность получают для бронирования те, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов), уплачивает НДФЛ в размере более 6,3 тысячи гривен (около 165 долларов) или единый социальный налог свыше 7,7 тысячи гривен (примерно 201 доллар).