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06:50, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине увидели сигнал в докладе главы ЦРУ

Экс-советник Кучмы Соскин: у Киева нет выхода, кроме перемирия и переговоров

Фото: Unsplash.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин увидел сигнал в докладе главы Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед Конгрессом. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам аналитика, из заявлений американской разведки можно сделать выводы, что Киев без поддержки Вашингтона потеряет территории. Поэтому у властей нет другого выхода, кроме как пойти на прекращение огня и переговоры.

«У Украины есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры», — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что европейская помощь слишком мала, чтобы изменить судьбу республики. Россия прорвет линию фронта и войдет в Харьков и Одессу, считает экс-советник, ссылаясь на мнения «лучших разведывательных специалистов в мире».

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс назвал причину, из-за которой Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией уже через год. Он предсказал, что Киев согласится на такой шаг, если Вашингтон не окажет ему дополнительную финансовую помощь.

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      Марина Совина
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