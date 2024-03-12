В ЦРУ назвали способную вынудить Украину пойти на переговоры с Россией причину

Глава ЦРУ Бернс: Украина без помощи США через год пойдет на переговоры с Россией

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал причину, из-за которой Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией уже через год. Он предсказал, что Киев согласится на такой шаг, если Вашингтон не окажет ему дополнительную финансовую помощь. Об этом во вторник, 12 марта, пишет РИА Новости.

«Он [президент России Владимир Путин] заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия», — отметил Бернс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.

По его мнению, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению украинской армии и скажется на интересах Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Он отметил, что сейчас Киев последовательно ее отрицает.