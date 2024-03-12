Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 12 марта 2024Мир

В ЦРУ назвали способную вынудить Украину пойти на переговоры с Россией причину

Глава ЦРУ Бернс: Украина без помощи США через год пойдет на переговоры с Россией

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал причину, из-за которой Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией уже через год. Он предсказал, что Киев согласится на такой шаг, если Вашингтон не окажет ему дополнительную финансовую помощь. Об этом во вторник, 12 марта, пишет РИА Новости.

«Он [президент России Владимир Путин] заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия», — отметил Бернс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.

По его мнению, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению украинской армии и скажется на интересах Вашингтона не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Он отметил, что сейчас Киев последовательно ее отрицает.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ревнивый россиянин пострелял в поздравивших его жену с 8 Марта мужчин

      Клуб Первой лиги выбил «Краснодар» из Кубка России

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах» объяснили

      В ДНР заявили о поражении командного пункта ВСУ с высокопоставленными офицерами

      Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями

      Россиянина арестовали за выстрелы в двух мужчин и полицейского

      В США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

      Врачи назвали распространенную ошибку при похудении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше