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11:46, 14 марта 2024Силовые структуры

Назван главный претендент на пост главы Верховного суда России

«Ведомости»: главным кандидатом на пост главы ВС РФ названа Ирина Подносова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Одним из главных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) России названа глава его экономической коллегии Ирина Подносова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и судейскому сообществу.

Уточняется, что окончательное решение пока не принято, так как процедуры отбора еще не закончены. Однако Подносова рассматривается как наиболее вероятный претендент на указанную должность.

Подносова заняла пост заместителя председателя ВС РФ и главы его судебной коллегии по экономическим спорам в июле 2020 года. Ее кандидатура была внесена в Совет Федерации президентом Владимиром Путиным.

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