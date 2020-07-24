Стало известно о назначении в руководстве Верховного суда России

Пост заместителя председателя Верховного суда (ВС) России и главы его экономической коллегии займет Ирина Подносова. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Ее кандидатура была внесена в Совет Федерации президентом.

Ранее сообщалось, что Ирина Подносова, руководившая Вторым апелляционным судом общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, окончила юрфак Ленинградского госуниверситета в один год с Владимиром Путиным.

Опыта работы в арбитражной системе у Подносовой нет. С 1990-х она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, затем руководила им. После этого возглавила Ленинградский облсуд.

В судебной системе она считается влиятельным человеком.

Об отставке двух заместителей председателя Верховного суда (ВС) России — Олега Свириденко и Василия Нечаева стало известно 17 июля 2020-го. На пост Свириденко уже тогда рекомендовали Подносову, а на пост Нечаева — Михаила Кротова, который до недавнего времени был полномочным представителем президента в Конституционном суде России.

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