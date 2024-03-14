Назван производитель поездов для магистрали Москва-Петербург

Мантуров: производить поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет «Синара»

Изготавливать поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург будет группа «Синара», которая для этого расширит производство на площадке завода «Уральские локомотивы», сообщает «Интерфакс». Производителя назвал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе церемонии начала строительства ВСМ.

Министр также рассказал, что партнером работ станет «Трансмашхолдинг», который обеспечит их компонентами и системами. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 35 миллиардов рублей, до 80 процентов из которых планируется привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы.

Мантуров отметил, что «наработанные компетенции и технологии позволяют «Синаре» перейти в сегмент электропоездов скоростью до 400 километров в час». Планируется, что с 2027-го начнет выпускаться около ста вагонов для высокоскоростных электропоездов в год.

Маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, запустить движение по ней планируется в 2029 году.