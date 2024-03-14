Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

«БелНовости»: избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист

Избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист. Такой способ назвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы убрать запах, понадобится взять один лавровый лист и поджечь его. «В помещении появится яркий и приятный аромат, который без проблем замаскирует рыбный запах», — говорится в материале.

По словам экспертов, желаемого эффекта удастся достигнуть спустя десять минут. Отмечается, что во время процесса нужно помнить об осторожности — лист стоит поджигать аккуратно, чтобы избежать ожогов и возгорания.

Ранее домохозяйкам рассказали, как убрать желтизну с пластиковых поверхностей в доме. Для этого понадобится димексид — средство, которое можно приобрести в аптеках.