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17:49, 14 марта 2024Среда обитания

Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

«БелНовости»: избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист

Фото: Unsplash

Избавиться от запаха жареной рыбы на кухне поможет лавровый лист. Такой способ назвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы убрать запах, понадобится взять один лавровый лист и поджечь его. «В помещении появится яркий и приятный аромат, который без проблем замаскирует рыбный запах», — говорится в материале.

По словам экспертов, желаемого эффекта удастся достигнуть спустя десять минут. Отмечается, что во время процесса нужно помнить об осторожности — лист стоит поджигать аккуратно, чтобы избежать ожогов и возгорания.

Ранее домохозяйкам рассказали, как убрать желтизну с пластиковых поверхностей в доме. Для этого понадобится димексид — средство, которое можно приобрести в аптеках.

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      Александра Качан
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