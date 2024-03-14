Немецкий оружейный концерн запланировал открыть минимум четыре завода на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал открытие минимум 4 заводов на Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов на Украине на фоне прогнозов рекордных продаж вооружений в 2024 году, об этом сообщает издание France 24.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что заводы на Украине, которая страдает от нехватки боеприпасов по мере того, как Россия добивается успехов на поле боя, будут предназначены для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного вооружения.

Компания, по информации издания, уже управляет совместным предприятием на Украине по ремонту военной техники и в ближайшее время планирует открыть завод по образцу тех, который Rheinmetall строит в Германии.

Ранее стало известно, что США откроют в Австралии первый завод поставляемых Украине управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) за рубежом. По данным источников издания The Wall Street Journal, решение открыть предприятие связано с тем, что американская оборонная промышленность не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов.