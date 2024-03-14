Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 14 марта 2024Бывший СССР

Немецкий оружейный концерн запланировал открыть минимум четыре завода на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall анонсировал открытие минимум 4 заводов на Украине

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress.com

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов на Украине на фоне прогнозов рекордных продаж вооружений в 2024 году, об этом сообщает издание France 24.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что заводы на Украине, которая страдает от нехватки боеприпасов по мере того, как Россия добивается успехов на поле боя, будут предназначены для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного вооружения.

Компания, по информации издания, уже управляет совместным предприятием на Украине по ремонту военной техники и в ближайшее время планирует открыть завод по образцу тех, который Rheinmetall строит в Германии.

Ранее стало известно, что США откроют в Австралии первый завод поставляемых Украине управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) за рубежом. По данным источников издания The Wall Street Journal, решение открыть предприятие связано с тем, что американская оборонная промышленность не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

      В России раскритиковали расследование по «Северным потокам»

      17-летнего россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в сети

      В Литве приготовились производить для Украины БПЛА с китайскими запчастями

      Раскрыта тайна беременности жившей в одиночном вольере обезьяны

      В России рассказали об украинских «дронах на веревочках»

      Немецкий оружейный концерн запланировал открыть минимум четыре завода на Украине

      Популярная российская блогерша вышла в свет в наряде с разрезом до трусов

      Пассажир решил засудить авиакомпанию на 100 тысяч долларов за расизм

      Захарова назвала пощечиной слова Борреля о Папе Римском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше