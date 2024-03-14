Глава МИД Литвы допустил введение временного налога на оборону

Глава МИД Литвы Ландсбергис: налог на оборону может быть временным

Вводимый в Литве налог на оборону может носить временный характер и состоять из нескольких частей. Введение новых налогов для покрытия нужд обороны допустил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, возглавляющий правящую партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», передает LRT.

«Я убежден, что мы могли бы рассмотреть возможность введения временного налога на оборону. У него будет срок действия, поскольку значительная часть доходов, необходимых для бюджета, носит инвестиционный характер, с четким графиком, после чего мы сможем вернуться к какой-либо другой реальности», — сообщил он.

Он также отметил, что пополнить оборонный бюджет Литва может повысив НДС и корпоративный налог, а также привлекая заемные средства. В настоящий момент траты Вильнюса на оборону составляют 2,75 процента ВВП, однако ряд политиков утверждает, что к 2030 году стране потребуется дополнительно 0,7 процента ВВП на финансирование обороны.

Ранее Ландсбергис заявил, что Сейчас подходящее время для отправки войск западных стран на Украину. Он также подчеркнул, что «бесконечные дебаты без принятия решения ослабляют Европу».