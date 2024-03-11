В Литве заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

Глава МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке войск на Украину

Сейчас подходящее время для отправки войск западных стран на Украину. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Ouest France.

«Сейчас самое время обсудить это. Начав говорить (об отправке войск западных стран на Украину — прим. «Ленты.ру»), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — рассказал он.

При этом глава литовского МИД подчеркнул, что «бесконечные дебаты без принятия решения ослабляют Европу». По его словам, странам Запада потребовалось до девяти месяцев для обсуждения необходимости поставок боеприпасов на Украину.

Ландсбергис также поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил возможность отправки военных из стран Евросоюза на Украину. Кроме того, глава литовской дипломатии назвал превосходной инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Киеву 800 тысяч снарядов.