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16:40, 14 марта 2024Среда обитания

Один тип съемного жилья резко подорожал в России

«Мир квартир»: аренда частных домов в России подорожала почти на 22 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С марта 2023 года в России резко подорожала аренда частных домов — ставки найма для этого типа жилья выросли в среднем по стране почти на 22 процента за год. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Сильнее всего загородные дома для аренды подорожали в Курганской области — на 102,2 процента. Второе место по этому показателю занимает Бурятия с ростом цен на 98,3 процента. Замыкает тройку лидеров Кировская область — там этот тип съемного жилья стал дороже на 95,1 процента.

Заметное повышение арендных ставок также наблюдается в Томской (плюс 94,7 процента) и Архангельской (плюс 93,5 процента) областях, Забайкальском крае (плюс 92,7 процента), Астраханской (плюс 91,3 процента), Оренбургской (плюс 91,1 процента), Курской (плюс 90 процентов) и Псковской (плюс 89,3 процента) областях.

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Дешевле аренда домов стала в 12 регионах из 82. Здесь лидируют Мордовия (минус 14,1 процента), Приморский край (минус 12,2 процента) и Мурманская область (минус 10,7 процента).

Подорожание арендных коттеджей обусловлено тем же, чем подорожание съемных квартир — повышением ставок по ипотеке и снижением доступности жилья, пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Самые дорогие частные дома сдают в Москве — в среднем за 76,67 тысячи рублей в месяц. Высокие ставки также в северных регионах — Ямало-Ненецком АО (72,29 тысячи рублей) и Якутии (72 тысячи рублей). Наиболее доступные варианты получится снять в Кемеровской области (в среднем за 18,12 тысячи рублей в месяц), Мордовии (18,25 тысячи рублей), Калмыкии (20 тысяч рублей), Коми (20,6 тысячи рублей) и Алтайском крае (20,7 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что самое дешевое арендное жилье в Москве стоит 12 тысяч рублей в месяц. С таким бюджетом можно снять в столице комнату площадью 15 квадратных метров в «двушке», расположенной в районе Северное Измайлово на 9-й Парковой улице.

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      Нина Ташевская
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