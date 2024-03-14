Раскрыта минимальная цена арендного жилья в Москве

Стоимость самого дешевого арендного жилья в Москве составила 12 тысяч рублей

Минимальная цена съемного жилья в Москве на данный момент составляет 12 тысяч рублей в месяц. Информацию об этом раскрыли эксперты «Инком-Недвижимости», пишет агентство «Интерфакс».

За указанную сумму удастся арендовать комнату площадью 15 квадратных метров в «двушке», расположенной в районе Северное Измайлово на 9-й Парковой улице. Уточняется, что в квартире при этом проживает собственница, которая готова сдать комнату исключительно женщине. Самая дешевая полноценная квартира в аренду стоит дороже — 30 тысяч рублей в месяц. Речь идет о студии в 23 «квадрата», находящейся в районе Южное Тушино, на третьем этаже пятиэтажного панельного дома на Химкинском бульваре.

Наиболее бюджетную двухкомнатную квартиру готовы сдать за 40 тысяч рублей в месяц. Объект площадью 32 квадратных метра расположен на северо-западе столицы, на восьмом этаже 17-этажного панельного дома на Митинской улице. Арендную «трешку», стоимость которой на данный момент является минимальной в столице, собственник оценил в 50 тысяч рублей в месяц. Лот площадью 63 «квадрата» находится в районе Теплый Стан, на пятом этаже 16-этажного панельного дома на улице Генерала Тюленева.

Ранее в этот же день стала известна цена самого дорогого пентхауса Москвы.