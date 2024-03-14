Раскрыта стоимость самого дорогого пентхауса Москвы

NF Group: самый дорогой пентхаус в Москве стоит 7,3 миллиарда рублей

Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в 7,3 миллиарда рублей. Стоимость высокобюджетной недвижимости раскрыли эксперты консалтинговой компании NF Group в своем отчете, пишут «Ведомости».

Речь идет о квартире площадью 863 квадратных метра в жилом комплексе Le Dome в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя. Ее стоимость называют рекордной, один «квадрат» такого жилья стоит 8,4 миллиона рублей.

Второе место среди самых дорогих пентхаусов столицы занимает объект площадью 1154 квадратных метра в клубном доме Duo на Софийской набережной. Стоимость такой квартиры — 4 миллиарда рублей. На третьей строчке расположился пентхаус в комплексе «Резиденция 1864» тоже на Софийской набережной. За квартиру площадью 1227 квадратных метров придется заплатить 3,43 миллиарда рублей.

По словам экспертов, на рынке есть предложения и дешевле — около 2 миллионов рублей за один квадратный метр. На стоимость большое влияние оказывает расположение объекта относительно знаковых мест в городе.

Ранее стало известно, что самую дорогую квартиру в Москве можно арендовать за 13,8 миллиона рублей в месяц. Это двухуровневый таунхаус площадью 530 квадратных метров в жилом комплексе на Кооперативной улице в Хамовниках. В помещении есть кухня, гостиная с высотой потолков 7,2 метра, кинозал, винная комната, две спальни с ванными комнатами и гардеробными.