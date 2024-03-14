Петербургская художница обвинила своего коллегу в изнасиловании

Художница Пантелеева заявила, что подверглась изнасилованию со стороны коллеги

Петербургская художница и тату-мастер Анна Пантелеева обвинила своего коллегу Виктора Забугу в изнасиловании. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка рассказала, что инцидент произошел в мае 2021 года — тогда она и еще несколько друзей Забуги пришли к нему в гости. Пантелеева подчеркнула, что на тот момент видела художника в третий раз в жизни. Будучи уверенной в компании, она решила употребить запрещенные вещества, после чего ей стало плохо и она «вырубилась».

По словам художницы, она лежала на полу без сознания, когда Забуга потушил в комнате свет и начал ее раздевать. «Я была буквально обездвижена, как кукла. Следующий фрагмент — это уже секс, что сложно назвать сексом, потому что я лежала как труп и ничего не могла сделать», — написала Пантелеева.

Он добавила, что после случившегося Забуга отправил ей фотографию, на которой художница была запечатлена голой, и начал угрожать, что опубликует кадр, если девушка решится рассказать об инциденте.

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