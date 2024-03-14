Певица Слава пожаловалась на провалы в памяти

Певица Слава столкнулась с провалами в памяти «из-за старости или усталости»

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на провалы в памяти. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что во время одного из недавних концертов трижды начинала петь композицию «Без тебя меня нет», так как забывала слова. Исполнительница предположила, что проблемы с памятью могут быть связаны с возрастом или переутомлением.

«Начинаю петь — и все. Просто вообще забываю слова. Напрочь! Я раньше всегда импровизировала в этом случае, а тут я посмотрела на Любку [танцовщицу] и задумалась. Это просто старость или усталость, я вам серьезно говорю. Надо отдыхать, потому что это сказывается на работе», — поделилась певица, добавив, что планирует уйти в отпуск.

Ранее певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) призвала исполнительницу Славу и балерину Анастасию Волочкову перестать пропагандировать алкоголизм.