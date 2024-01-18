Айза призвала Славу и Волочкову прекратить пропагандировать алкоголь

Айза обвинила певицу Славу и балерину Волочкову в пропаганде алкоголизма

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) призвала исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и балерину Анастасию Волочкову перестать пропагандировать алкоголизм. Свои мнением она поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка назвала спиртные напитки легализованным наркотиком, а также заявила, что оскорбляется, глядя на артистов, которые «вечно молоды и пьяны». Анохина добавила, что в России миллионы людей страдают от алкоголизма, а звезд за их поведение в нетрезвом виде просто гладят по голове.

«Пусть артисты бухие сидят у себя дома, а не видео снимают на всю страну! Я не хочу, чтобы мои дети считали, что алкоголь это норма и все ведь пьют!» — отреагировала певица.

Она также поделилась мнением, что слитое в сеть видео, где актер Никита Джигурда снимает с Волочковой штаны и лицом утыкается ей в бикини, сама танцовщица принимает как пик популярности, а окружающие смеются над ней. По мнению Айзы, балерина деградирует, а большое количество просмотров на таких роликах стопорят ее путь к выздоровлению.

Ранее Айза ответила на критику со стороны бывшего мужа, российского рэп-исполнителя Гуфа.