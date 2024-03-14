Среда обитания
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13:46, 14 марта 2024Среда обитания

Полыхающий многоэтажный дом в российском городе попал на видео

В Твери загорелся недостроенный многоэтажный дом

В Твери в четверг, 14 марта, загорелся недостроенный многоэтажный дом. Полыхающий объект попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Тверь. Происшествия».

На записи, сделанной очевидцами, можно наблюдать, как огонь стремительно охватывает жилой комплекс «Атмосфера», расположенный в микрорайоне Южном на Бурашевском шоссе, 60 российского города. За считаные минуты дом, который окутали огромные клубы черного дыма, полностью обуглился. Автор видео за кадром утверждает, что его не могли построить 10 лет.

По данным главного управления МЧС по Тверской области, причиной ЧП стал битум, который загорелся на втором этаже здания. На данный момент пожар уже удалось потушить, устанавливаются обстоятельства и подробности случившегося.

Днем ранее стало известно, что в Белгородской области из-за падения обломков беспилотника начался пожар в жилом доме. Обломки дрона упали на крышу здания в селе Стрелецкое.

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      Полина Кислицына
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